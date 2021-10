Balança comercial com superávit de 3,3 biliões Kz no IIº trimestre

A Balança Comercial registou um saldo positivo na ordem dos 3,3 biliões Kz (cerca de 5,5 mil milhões USD), como resultado do comportamento do preço do petróleo, principal produto de exportação, segundo o Boletim das Estatísticas de Comércio Externo do IIº trimestre de 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE).

De acordo com o INE, os principais destinos das exportações durante o período em análise, segundo a estrutura percentual, foram Ásia com 85,2%, Europa com 5,5%, América Central e do Sul com 4,3% e África com 2,1%. A China com 64,1%, Índia com 6,9%, Singapura com 3,6%, Emirados Árabes Unidos com 3,5% e Tailândia com 3,1%, foram os países em que Angola mais exportou.

O IIº Trimestre de 2021, face ao período homólogo, registou um aumento do valor total das exportações de 146,0%, sendo que no mesmo período, as importações registaram um aumento de 48,5%.

Em termos de importações, os principais continentes foram, a Europa com 40,8%, Ásia com 37,0%, África com 9,9% e América Central e do Sul com 7,1%. No grupo de produtos importados, os bens agrícolas lideram, com total de 259,9 mil milhões Kz (433,8 milhões USD), seguido dos bens alimentares com 89,1 mil milhões Kz (148 milhões USD).

A China volta a ser o principal parceiro nas importações, com 15,8%, ao lado de Portugal (12,2%), Índia (6,7%), Itália (5,8%) e Togo (5,7%). Segundo o INE, entre os principais parceiros africanos de exportações, constam a África do Sul com 42,5%, República Democrática do Congo com 34,1%, Costa do Marfim com 6,2%, Congo (Brazzaville) com 5,1% e Senegal com 3,1%, em relação ao valor total de África.

Para as importações, no mesmo período, o INE diz que os principais parceiros africanos foram Togo com 57,8%, África do Sul com 29,4%, Namíbia com 3,3%, Marrocos com 1,7%, e Egipto com 1,6%. Segundo o relatório, nas exportações, os principais grupos de produtos foram combustíveis com 94,1%, outros produtos, “incluindo os diamantes”, com 4,5%, máquinas, equipamentos e aparelhos com 0,4% e produtos agrícolas, madeira e cortiça, minerais e mineiros cada com 0,2%.

Nas importações, os principais continentes foram: Europa com 40,8%, Ásia com 37,0%, África com 9,9% e América Central e do Sul com 7,1% em relação ao valor total. No Iº trimestre de 2021, a conta corrente registou um saldo superavitário na ordem dos 1,9 mil milhões USD, equivalente a 12,2% do PIB, o que representa um aumento em cerca de 346,9% em relação ao trimestre anterior.

Segundo o relatório da balança de pagamentos do Iº trimestre, o aumento do preço do petróleo, provocou um efeito positivo sobre a exportação na ordem de 120%, ao contrário da quantidade que teve um efeito negativo de 27,6%, como resultado da queda do volume exportado. Assim, clarifica o documento, o aumento do preço contribuiu para o incremento das receitas de exportação de petróleo para 6,03 mil milhões USD no primeiro trimestre de 2021, contra 4 ,6 mil milhões USD do quarto trimestre 2020.

O valor das importações de bens no primeiro trimestre de 2021 cifrou-se em 2,5 mil milhões USD, contra 2,6 mil milhões USD do quarto trimestre de 2020, representando uma redução na ordem de 4,8%.

Segundo o documento, a redução das importações foi observada na maior parte das categorias de produtos, com realce para os veículos, os bens alimentares e as aeronaves e embarcações, que tiverem uma redução de 81,2 milhões USD, 79,3 milhões USD e 42,9 milhões USD, respectivamente.

“O comportamento da conta corrente no referido período é justificado, essencialmente, pelo bom desempenho da conta de bens, a única componente que tem gerado fluxos líquidos positivos nas relações económicas do País com o resto do mundo, sendo as restantes contas, estruturalmente, deficitárias”.

O primeiro trimestre de 2021 foi marcado por sinais de retoma gradual do crescimento económico mundial, embora se observe um processo de recuperação desigual das economias, por um lado, pela disponibilidade e vacinação massiva nos países avançados, o que melhora a expectativa e sentimento empresarial, e por outro, pelo aumento das exportações petrolíferas por parte dos países produtores e exportadores, com impactos positivos sobre as economias emergentes, lê-se na nota.

Todavia, a falta de sincronia das restrições e alívio das medidas sobre a situação pandémica tem impactado a produção ao longo das cadeias produtivas, em especial daquelas mais integradas internacionalmente, o que tem provocado escassez de matérias-primas e subsidiárias, pressionando assim os preços e provocando um aumento generalizado da inflação em vários países, conclui.