Balança comercial com saldo positivo de 3,3 biliões Kz

A Balança Comercial do País teve um saldo positivo na ordem de três biliões e trezentos mil milhões de kwanzas, como resultado do comportamento do preço do petróleo, principal produto de exportação.

Segundo o Boletim das Estatísticas de Comércio Externo do II trimestre de 2021, divulgado pelo Instituto Nacional de Estatística (INE), o 2º Trimestre de 2021, face ao período homólogo, registou um aumento do valor total das exportações de 146,0%, sendo que no mesmo período, as importações registaram um aumento de 48,5%.

De acordo com o INE, os principais continentes das exportações, segundo a estrutura percentual, durante o período em análise, foram Ásia com 85,2%, Europa com 5,5%, América Central e do Sul com 4,3% e África com 2,1%.

A China com 64,1%, Índia com 6,9%, Singapura com 3,6%, Emirados Árabes Unidos com 3,5% e Tailândia com 3,1%, foram os países que Angola mais exportou.

Já nas importações, os principais continentes foram a Europa com 40,8%, Ásia com 37,0%, África com 9,9% e América Central e do Sul com 7,1%. A China volta a ser o principal parceiro nas importações, com 15,8%, ao lado de Portugal (12,2%), Índia (6,7%), Itália (5,8%) e Togo (5,7%).

Segundo o INE, entre os principais parceiros africanos de exportações, constam a África do Sul com 42,5%, República Democrática do Congo com 34,1%, Costa do Marfim com 6,2%, Congo (Brazzaville) com 5,1% e Senegal com 3,1%, em relação ao valor total de África.

Para as importações, no mesmo período, o INE diz que os principais parceiros africanos foram Togo com 57,8%, África do Sul com 29,4%, Namíbia com 3,3%, Marrocos com 1,7%, e Egipto com 1,6%.

Segundo o relatório, nas exportações, os principais grupos de produtos foram combustíveis com 94,1%, outros produtos, “incluindo os diamantes”, com 4,5%, máquinas, equipamentos e aparelhos com 0,4% e produtos agrícolas, madeira e cortiça, minerais e mineiros cada com 0,2%.