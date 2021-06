BAI ultrapassa BFA no ranking da BODIVA em Maio

O Banco Angolano de Investimento (BAI) foi o maior negociador na Bolsa de Dívidas e Valores de Angola (BODIVA) em Maio com uma quota de mercado correspondente a 37,39%, sucedendo assim o Banco de Fomento Angola na liderança do ranking mensal, segundo o relatório da BODIVA do referido mês.

Depois de liderar o mercado no mês de Abril, o Banco de Fomento Angola (BFA) desceu para a segunda posição com 33,12%, o Standard Bank Angola vem logo a seguir com 14,63%, na quarta posição o Banco Millennium Atlantico com 4,46%, o Banco Regional do Keve com 2,44% fechando o top 5. Estes membros combinados têm uma quota de mercado de 92,04%.

O Volume negociado pelos bancos comerciais e correctoras licenciadas atingiu os 129,8 mil milhões Kz, registando uma redução de 35% em relação ao mês anterior. A variação percentual face ao mesmo mês do ano anterior foi de 220,28%. Desde o início do ano os membros da BODIVA já negociaram cerca de 678,4 mil milhões Kz.

No que diz respeito as tipologias no Mercado de Bolsa de Título de Tesouro (MBT), as obrigações do tesouro não reajustáveis (OT-NR) apresentaram um volume total negociado de 50,1 mil milhões Kz já as obrigações do tesouro indexadas (OT-TX) representaram um montante total de 42,1 mil milhões Kz. A maior parte do negócio ficou representada pelas obrigações do tesouro não reajustáveis em função das yields oferecidas para as obrigações de tesouro não reajustáveis.