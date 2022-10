BAI recebe prémio internacional de melhor Banco e o mais Seguro em Angola

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) recebeu, esta quinta-feira, o prémio de “Melhor Banco em Angola 2022” e de “Banco Mais Seguro em Angola 2022” atribuídos pela prestigiada revista norte-americana, Global Finance.

De acordo com Jornal de Angola, o prémio de "Melhor Banco em Angola 2022” elege as instituições financeiras que mais se destacaram em todo o mundo, tendo por base critérios objectivos como rendibilidade, crescimento de activos, dimensão geográfica, relações estratégicas, desenvolvimento de novos negócios e inovação em produtos, e critérios subjectivos, através das opiniões de analistas financeiros, analistas de crédito, consultores de banca e outros profissionais do sector.

A missiva refere ainda que o prémio de "Banco Mais Seguro em Angola 2022”, enquadrado na 31ª edição anual do ranking dos Bancos Mais Seguros do Mundo, é resultado do desempenho do BAI na avaliação de ratings de longo prazo em moeda estrangeira.

Segundo a Global Finance, o reconhecimento do BAI teve como base as avaliações das agências de notação de risco Moody ìs, Standard & Poor ìs e Fitch, sendo esta a 5ª distinção consecutiva.