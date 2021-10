BAI eleito banco mais seguro de Angola pela quarta vez consecutiva

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) é a instituição bancária mais segura de Angola, segundo a Global Finance, revista norte-americana, que anualmente divulga o ranking dos bancos mais seguros do mundo.

A eleição do BAI (pela quarta vez consecutiva) ocorreu em Nova Iorque, Estados Unidos da América, na 30ª edição do ranking dos bancos mais seguros do mundo, que incluiu instituições financeiras de 112 países. Assim, o maior banco angolano figura da lista das 1 000 instituições bancárias mais seguras do planeta. A Global Finance baseou-se na avaliação de ratings de longo prazo em moeda estrangeira.

Também pesou a favor da ‘consagração’ do BAI, as avaliações feitas pelas maiores agências de notação de risco do mundo, a Moody´s; Standard & Poor´s e Fitch.

Para o presidente da Comissão Executiva (PCE) do banco, Luís Lélis, a distinção reconhece o trabalho que o BAI tem vindo a desenvolver, no domínio da estratégia de negócio, do reforço dos mecanismos de segurança bancária, conformidade legal e da observância das melhores práticas internacionais em matéria de gestão bancária.

No comentário da edição dos prémios de 2021, o director editorial da Global Finance, Joseph D. Giarraputo, disse que os bancos mais seguros são modelos de estabilidade e continuam a fornecer o apoio necessário para governos e comunidades, enquanto tentam recuperar-se dos choques económicos causados pela pandemia da COVID-19.