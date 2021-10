BAI e BFA reduzem exposição à dívida pública

O BAI e BFA registaram uma diminuição de 4% na carteira de títulos e valores mobiliários, no terceiro trimestre de 2021, face ao mesmo período de 2020, segundo cálculos do Jornal Mercado com base na informação financeira dos respectivos bancos.

Em nove meses do presente exercício económico, a carteira de títulos e valores mobiliários do BAI (Banco Angolano de Investimentos) fixou-se em pelo menos 1,20 biliões de Kwanzas, contra os 1,25 biliões Kz registado no terceiro trimestre de 2020.

No Banco de Fomento Angola (BFA) a carteira de títulos e valores mobiliários, no período em análise, cifrou-se em 1,19 biliões Kz. Menos 51 mil milhões Kz em relação a 2020 (terceiro trimestre). Analisando a rubrica “Resultados”, pôde-se verificar que as duas instituições bancárias (por sinal as duas maiores do sistema) recuaram.

O BFA (no terceiro trimestre de 2021) registou de resultados 105,5 mil milhões Kz, contra os 108,8 mil milhões Kz obtidos, no mesmo período do ano passado; em termos comparativos representa uma diminuição de aproximadamente 3%.

No BAI (cujo activo aumentou 2%, reforçando a posição de maior banco no sistema), os resultados estão calculados em 74,2 mil milhões Kz, uma 'quebra' de quase 20% quando comparado com o montante obtido no período homólogo que é 93,3 mil milhões Kz.