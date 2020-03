BAI disponibiliza 35 mil milhões Kz para produção de açúcar

Metade do valor da carteira de crédito do Banco Angolano de Investimentos (BAI), no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (Prodesi), destina-se à produção de açúcar, garantiu Irisolange Verdades, administradora executiva, daquela instituição bancária, em Cabinda.

A carteira de crédito do BAI para financiar projectos do Prodesi está avaliada em 70 mil milhões Kwanzas, esclareceu Irisolange Verdades, alegando que nunca recebeu propostas provenientes de empresários da província mais a norte de Angola.

“A nível da província de Cabinda, ainda não recebemos projectos para serem financiados e, por isso, viemos auscultar os empresários sobre as principais necessidades para que o BAI possa ajudar na concessão de créditos, no âmbito do Programa de Apoio ao Crédito”, disse.

Os restantes 35 mil milhões de kwanzas vão ser disponibilizados para outros projectos do Prodesi, a fim de potenciar os empresários e as cooperativas agrícolas com meios técnicos e financeiros e estimular a produção nacional, garantiu a administradora do BAI ao presentes no seminário de esclarecimento dos requisitos para a adesão ao PAC.

Para as empresas e cooperativas agrícolas, o BAI definiu um formulário de pré-candidatura e vários documentos necessários que devem respeitar as condições de acesso definidas pelo PAC.