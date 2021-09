BAI apela para actualização de contas bancarias

O Banco Angolano de Investimentos (BAI) apela para que os clientes actualizem as contas bancárias, no âmbito do processo de actualização da base de dados e cadastro, que vai até à primeira quinzena de Outubro de 2021, soube o Mercado de uma nota da instituição (bancária) enviada à imprensa.

Todos os clientes estão sujeitos ao cumprimento da medida a partir de 15 de Outubro, sob pena de verem bloqueadas as respectivas contas bancárias, adverte o BAI que age de acordo com a Lei nº 05/2020 de 27 de Junho (Lei de Prevenção e Combate ao Branqueamento de Capitais, Financiamento do Terrorismo e da Proliferação de Armas de Destruição Massiva), conjugado com os Avisos nº10/2016 e nº14/2020 do BNA.

Por formas a garantir a segurança das operações, a actualização das contas bancárias serão feitas em qualquer agência da maior instituição financeira bancária angolana (BAI).

Ainda na nota, a directora do Programa de Actualização e Castro de Clientes, Carla Pataca, avisa que o BAI nunca solicita dados de clientes por SMS, e-mail ou chamadas telefónicas. “Se receberem alguma solicitação dessa natureza é tentativa de fraude e devem contactar-nos de imediato”.