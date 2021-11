BAI apela a assertividade para garantir sustentabilidade do crédito

O director coordenador do Banco Angolano de Investimento (BAI), Juvelino Domingos, apelou aos tomadores de créditos que apliquem os fundos concedidos em projectos preconizados para garantir o reembolso, para que os bancos financiem novos projectos e haja maior circulação do dinheiro na economia.

Juvelino Domingos, que falava no X fórum da ABANC sobre o “Papel dos Bancos na Recuperação Económica de Angola”, fez saber que os bancos têm feito um esforço no sentido de mesmo diante de um ambiente de restrições continuarem a atender as solicitações de crédito por parte dos clientes.

“Entretanto não podemos simplesmente olhar para aquilo que os bancos fizeram até aqui, é necessário termos em conta do impacto do crédito concedido até ao momento a economia, pois trata-se de um processo regulamentado e os bancos estão a cumprir”, defendeu.