Bahrein pretende reforçar cooperação económica com Angola

O Reino do Bahrein manifestou o interesse de reforçar a cooperação com Angola, essencialmente nos domínios da agro-indústria, petróleos, finanças, transportes, saúde e formação de quadros.

A pretensão foi manifestada ao embaixador não residente de Angola no Reino do Bahrein, Albino Malungo, que terminou uma visita de trabalho de quatro dias a Manama, capital daquele país do Oriente Médio, segundo a ANGOP.

De acordo com o documento, o diplomata angolano reuniu com os ministros das Finanças e Economia Nacional, Sheikh Salman bin Khalifa Al Khalifa e da Indústria e Comércio, Zayed Rashid Alzayani, assim como com o presidente da Câmara de Comércio e Indústria do Bahrein, Sameer Ahmed Nass.

Com essas entidades, Albino Malungo abordou a possibilidade de se aumentar a cooperação empresarial entre os dois países.

Do presidente da Câmara do Bahrein, Angola recebeu a garantia de constituição de uma comitiva empresarial, que se deslocará brevemente ao país para estreitar a cooperação.

“Saímos do Bahrein com resultados bastante positivos e acredito que as relações serão mais diversificadas e mais dinâmicas”, disse o também chefe da missão diplomática de Angola nos Emirados Árabes Unidos.

Para o diplomata, algumas parcerias serão fundamentais para a satisfação das necessidades de que Angola precisa, pois o Bahrein é uma plataforma logística e uma praça financeira muito importante, onde Angola pode buscar recursos que precisamos para projectos de infra-estruturas.