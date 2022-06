BAD se junta aos esforços do INAPEM para aumentar produtividade das MPMEs

O Banco Africano de Desenvolvimento pretende juntar-se aos esforços do Instituto de apoio às Micro Pequenas e Médias Empresas (INAPEM), com vista a aumentar a produtividade das MPMEs, revelou, Pietro Toigo, representante do BAD para Angola e São Tomé e Príncipe.

O desejo foi manifestado, ontem, em Luanda, a margem de um encontro de cortesia com o Conselho de Administração do INAPEM, onde o diplomata interagiu com o INAPEM a fim de explorar formas de trabalhar e associar as iniciativas do BAD nas acções que têm sido executadas pela instituição em benefício das MPMEs.

Pietro Toigo reforçou ainda que o BAD quer fazer mais em prol da economia angolana, apostando no investimento privado e em toda linha da cadeia de valor do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI) e Programa de Reconversão da Economia Informal (PREI).

Por seu turno, o Presidente do Conselho de Administração do INAPEM, João Nkosi, apresentou os serviços de que dispõe desde a capacitação, certificação, consultoria e assistência técnica e acompanhamento aos projectos em negociação, aprovados e financiados pela banca.