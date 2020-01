BAD: Mar e infra-estruturas podem ajudar Cabo Verde a crescer acima de 5%

“O momento de crescimento económico em Cabo Verde continua forte, com a expansão do Produto Interno Bruto a dever ter ficado nos 5% em 2019, lê-se no relatório sobre as Perspectivas Económicas Africanas, hoje divulgado em Abidjan, a sede do BAD, no qual se defende que o arquipélago deve apostar no desenvolvimento de infra-estruturas e apostar ainda mais na riqueza marítima.

O relatório deste ano, com o subtítulo ‘Desenvolvendo a Força de Trabalho Africana para o Futuro, aponta, na parte relativa a Cabo Verde, que “o impacto do investimento público no crescimento ficou abaixo do potencial devido às ineficiências das empresas públicas, o que resultou numa dívida pública elevada”, recomendando por isso uma aposta mais consistente nesta área.

O PIB deverá crescer 5% neste e no próximo ano, puxado pela indústria, pescas, comércio e turismo, estima o BAD, que aponta que o arquipélago podia tirar mais vantagem nesta área: “Cabo Verde podia capitalizar a sua riqueza marítima resolvendo os gargalos que existem nas infra-estruturas logísticas e de transporte para desenvolver uma economia mais diversificada”, escrevem os economistas, que elogiam a privatização da Cabo Verde Airlines, em março, e o início das operações da Cabo Verde Inter-ilhas, em agosto.