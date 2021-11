BAD e AFD apoiam Angola a melhorar padrões de integridade da contratação pública

O Ministério das Finanças está a avaliar o sistema de Contratação Pública com o objectivo de melhorar o desempenho da prestação de serviços aos cidadãos, elevando os padrões de integridade. Este desafio conta com o apoio do Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) e da Agência Francesa para o Desenvolvimento (AFD).

Segundo apurou o Mercado a avaliação visa igualmente contribuir para a Agenda de Reforma da Contratação Pública e a Agenda dos Objectivos de Desenvolvimento 2030 (das Nações Unidas), trazendo assim mais Investimento Directo Estrangeiro (IDE).

Com a análise swot em curso pretende-se não só comparálo às melhores práticas e padrões internacionais, como também orientar o Governo a priorizar esforços na reforma da contratação pública para permitir a integração do sistema de contratação pública com os processos gerais de gestão das finanças públicas, orçamentação e prestação de serviços.

Permitir ainda a gestão de riscos no ciclo de contratação e a existência de mecanismos de responsabilização equilibrados entre o governo, os cidadãos e os sectores privados.

Em Junho de 2021 teve lugar a Primeira reunião dos Membros da Equipa de Avaliação, tendo sido realizado o Workshop de Lançamento da avaliação a 15 de Setembro do ano corrente também. Prevê-se a apresentação do Relatório final da avaliação MAPS para Março de 2022.

Cerca de três mil empresas do sector privado serão inqueridas de modo a recolher mais dados que incidirão sobre a avaliação final. Fazem também parte do Comité de Pilotagem representantes de Associações e Câmara de Negócios, representantes de Ordens Profissionais, representantes da Academia e Sociedade Civil.

Compras do Estado abrandam no III trimestre

No terceiro trimestre de 2021 foram registados 328 Procedimentos de Contratação Pública, evidenciando uma variação negativa, face ao trimestre anterior, de 0,5%. No segundo trimestre foram registados 389 Procedimentos de Contratação Pública, mais dois do que o trimestre subsequente.

Em Setembro, foram registados 122 Procedimentos de Contratação Pública (PCP), registando uma variação negativa, face a Agosto, de 16%. Foram registados dados referentes a 6 adjudicações de PCP, com início no período em análise.

De acordo com o boletim mensal da Contratação Pública, dos 89 PCP com a indicação do valor estimado, 27 PCP correspondem à Contratação Simplificada e representam 81% do valor total estimado.

Segundo o documento, os dados dos meses anteriores podem ser actualizados em função das informações recebidas. Com base nisso, houve o incremento de 59 PCP no mês de Agosto em relação ao reportado no Boletim do referido mês.

Em Agosto, foram registados 87 Procedimentos de Contratação Pública (PCP), demonstrando uma variação negativa, face ao período anterior, de 27%. Foram registados dados referentes a 4 adjudicações de PCP, com início no período em análise.

Dos 64 PCP com a indicação do valor estimado, 14 PCP correspondem à Contratação Simplificada e representam 54% do valor total estimado.

Em Julho de 2021, foram registados 119 Procedimentos de Contratação Pública (PCP), com registo de variação negativa, face ao período anterior, de 18%. Foram registados dados referentes a 14 adjudicações de PCP, 4 referentes ao período em análise e 10 que tiveram início em períodos anteriores.

Dos 52 PCP com a indicação do valor estimado 38% correspondem ao Concurso Limitado por Convite (20 PCP). A Contratação Simplificada cifrou-se em 624,5 mil milhões Kz no terceiro trimestre, representando o valor mais elevado dentre as contratações cerca de 61% dos valores estimados por tipo.

Seguido do Concurso Limitado por prévia Qualificação com aproximadamente 222 mil milhões Kz, Concurso Público 78,5 mil milhões Kz, Contratação Emergencial 63,6 mil milhões Kz, Procedimento Dinâmico Electrónico 24,1 mil milhões Kz e o Concurso Limitado por convite 4,1 mil milhões Kz, com um peso de 21,8%, 7,7%, 6,3%, 2,4% e 0,4%, respectivamente.

Em termos de procedimentos registados por órgão, no terceiro trimestre os Ministérios tiveram maior registo com 189 procedimentos, seguido dos governos províncias com 95 e de outros órgãos com 44.

A Contratação Pública no terceiro trimestre registou um valor estimado de 1,02 biliões Kz, Setembro teve o maior registo de contratações com um valor estimado de 513,2 mil milhões Kz.

Quanto ao comportamento aquisitivo das Entidades Públicas Contratantes (EPC), no primeiro semestre registouse a abertura de 713 Procedimentos de Contratação Pública (PCP), cerca de 55% (392 PCP) do total de procedimentos registados no período, apresentaram valores estimados na ordem dos 1 814 mil milhões Kz.

Até ao final do semestre, apenas 2,5% (18 PCP) culminaram em 26 contratos, e supõe-se que 97% dos procedimentos iniciados (691 PCP) estejam em curso. Os Governos Provinciais apresentam maior registo de procedimentos, aproximadamente 48% (343 PCP).

O Concurso Limitado por Convite (CLC) (223 PCP) foi o tipo de procedimento mais adoptado, seguindo-se do Concurso Público (CP) (216 PCP), com pesos de 31,28% e 30,29%, respectivamente.

As Aquisições de Serviços (267 PCP) e as Empreitadas de Obras Públicas (224 PCP) foram os objectos mais contratados (37,45% e 31,42%, respectivamente). Atendendo à informação extraída do SIGFE, os valores contratuais registados correspondem apenas a 0,001% do valor liquidado à luz da Lei dos Contratos Públicos (LCP).

Segundo o documento, o valor dos contratos registados está, por certo, aquém do valor real dos contratos adjudicados pelas EPC, atendendo ao número reduzido de procedimentos iniciados e concluídos no semestre de que se tem conhecimento (apenas 18 PCP).

Em 2020, as compras governamentais movimentaram 2,6 biliões Kz correspondente a 20% do Orçamento Geral do Estado (OGE) aprovado para aquele ano, revela o Relatório Anual da Contratação Publica. 85% Das despesas foram por contratos directos e a nova lei da contratação pública, em vigor, obriga a realização de concursos e reduz contratos simplificados para situações emergenciais. De acordo com o balanço do Serviço Nacional de Contratação Publica, SNCP, os procedimentos abertos mantiveram a predominância de registo em 2020, tendo o Concurso Público representado o maior número de PCP (404), correspondente a 46% do total de PCP reportados.

Contudo, a Contratação Simplificada representou cerca de 85% do valor total da despesa reportada 87 mil milhões de Kz, devido ao seu recurso para valores contratuais muito elevados. Contrariamente aos anos passados os Departamentos Ministeriais foram as Entidades que mais se destacaram em matéria de informação sobre Contratação Pública, tendo reportado 508 PCP, representado 58% do número total de procedimentos desencadeados, seguido dos Governos Provinciais e outros órgãos com 33% e 9%, respectivamente.

As empreitadas de obras públicas continuaram a ser o objecto de contratação com maior peso, representando 98% do valor contratualizado (103 mil milhões Kz); e Quanto a diminuição no número de procedimentos comunicados ao SNCP entre 2019 e 2020 em cerca de 23%, o documento justifica que a crise económica e a pandemia da COVID-19 forçaram a revisão do OGE 2020 e como consequência o Sector Social absorveu 40,7%, com um aumento em cerca de 64,4% da despesa com Educação e Saúde, apesar das limitações de recursos.

“O Executivo precisou garantir medidas de saúde pública para prevenir e combater a expansão e mitigar as consequências da COVID-19”, lê-se no documento. “Ora, tais medidas tiveram como consequência, a redução do número de PCP, contrariando a tendência de aumento registada no período homólogo, apesar de se terem verificado também revisões nos OGE dos anos anteriores”.