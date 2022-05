BAD disponibiliza 1,2 milhões USD para financiamento do sector industrial em Angola

O Banco Africano de Desenvolvimento (BAD) garantiu a disponibilização de 1,2 milhões USD para financiar a criação de três parques industriais nas províncias de Benguela, Malanje e Zaire, com vista a dinamização da “industrialização rural” em Angola.

As declarações foram feitas esta segunda-feira, em Luanda, pelo economista principal da instituição bancária, Túlio António Cravo, tendo esclarecido que será um financiamento reembolsável, cujo período de carência é de longo prazo (acima de cinco anos), com uma taxa de juro baixa.

Falando à margem do acto de assinatura de um acordo entre o Ministério da Economia e Planeamento (MEP) e o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), Túlio António Cravo, sublinhou que o projecto visa, igualmente, melhorar as condições do funcionamento dos parques industriais no sector agrícola do país.

Para a operacionalização desse financiamento, avançou o responsável, o Banco Africano de Desenvolvimento conta com o apoio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), que vai trabalhar directamente com as instituições afins para a efectivação do referido projecto.

“No âmbito do presente financiamento, o PNUD é o nosso parceiro que vai assegurar a implementação adequada dos projectos no campo, com vista a melhorar a transformação dos produtos agrícolas”, reforçou o economista.

Na ocasião, o representante residente do PNUD em Angola, Edo Stork, assegurou a implementação dos três parques industriais em um ano, tendo perspectivado o surgimento de mais 10 projectos semelhantes em outras regiões do País nos próximos anos.