BAD consegue promessas de investimento de 40 mil milhões em África

“Dos 56 projectos em negociação aqui no Fórum de Investimento Africano, conseguimos garantir promessas de financiamento para 52 projectos”, adiantou o presidente do BAD, em conferencia de imprensa.

Akinwumi Adesina, que falava no encerramento do Fórum de Investimento Africano 2019 (AIF, sigla em inglês), na capital sul-africana, Joanesburgo, adiantou que o projecto de gás natural em Moçambique, no valor de global de 25 mil milhões de dólares foi “a maior proposta de investimento apresentada na edição deste ano” do fórum.

Segundo o BAD, vários financiadores manifestaram interesse em investir 1,3 mil milhões de dólares na participação accionista de 15% que a estatal Empresa Nacional de Hidrocarbonetos E.P. detém no consórcio do projeto de gás natural liquefeito na bacia do Rovuma, norte de Moçambique.

A delegação moçambicana foi liderada pelo primeiro-ministro, Carlos Agostinho do Rosário, em representação do Presidente Filipe Nyussi.

Em termos regionais, a África Austral recebeu a “fatia de leão” do interesse de investimento internacional manifestado nos últimos três dias de encontros bilaterais, com cerca de 36 mil milhões de dólares, referiu Adesina.