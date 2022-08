Autoridade da Concorrência e Instituto do Petróleo assinam protocolo de cooperação

A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) e o Instituto Regulador dos Derivados do Petróleo (IRDP) assinaram um Protocolo que visa reforçar e regulamentar a cooperação institucional entre ambas instituições.

O acordo tem ainda por objectivo definir as acções concretas para assegurar a promoção eficaz e a defesa da concorrência no sector dos derivados do petróleo.

Segundo uma nota da ARC, o acordo visa também materializar o dever de cooperação ao qual estão sujeitas as partes, no âmbito da prossecução das respectivas atribuições, bem como na definição de regras e procedimentos relativos à partilha de informação e consulta.

O instrumento tem igualmente por objectivo a realização de actividades conjuntas, à preparação de estudos e análises, à emissão de pareceres, assim como no âmbito da formação do pessoal e dos agentes económicos.

Estabelecer uma relação de cooperação na partilha de informações não confidenciais, dentro dos limites da lei, na investigação de práticas restritivas da concorrência e na realização de estudos conjuntos em áreas de interesse comum, é um dos outros objectivos.

A nota acrescenta ainda que o protocolo, se centra na definição e planificação de conteúdo e metodologia das actividades recíprocas de formação e capacitação para o cumprimento do objectivo deste memorando.