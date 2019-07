“Auto-suficiência alimentar passa pela eliminação da dualidade dos importadores e produtores”

A melhor estratégia que permitirá ao País atingir a auto-suficiência alimentar é aquela que aborda o problema da insuficiência alimentar por produto e intervêm de forma sistemática, sem esquecer os interesses dos grandes grupos importadores, bem como a eliminação da dualidade dos importadores e produtores, segundo o economista António Estote.

“Dito de outra forma, uma estratégia que prioriza, num primeiro momento, os produtos que constituem a base alimentar, olhando para o conjunto de actividades desde a produção de sementes até a sua comercialização final - Cadeia de valor, identificando e eliminando os factores limitantes”, diz o economista.

Olhando para a realidade produtiva de cada produto, o economista considera que, para o caso do milho, se o problema for acessibilidade entre o centro de produção e o centro de consumo necessitar-se-á da intervenção do Ministério da Construção.

“Já para a carne, peixe e seus derivados, se a limitação for a logística, logo, o Programa de Apoio ao Crédito (PAC), deverá fornecer crédito ao operador logístico e/ou o Ministério das Finanças através do Instituto de Gestão de Activos e Participações do Estado (IGAPE) deverá orientar a privatização das infra-estruturas logísticas do Estado para eliminar este constrangimento logístico.

Por outro lado, temos a necessidade de se eliminar a dualidade dos importadores e produtores, que no caso do açúcar, a BIOCOM aparece como concorrente de si mesma, sendo produtora e importadora e com bastante prioridade no acesso as divisas.