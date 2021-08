“Aumentar a produção nacional constitui um imperativo nacional”

O ministro de Estado para a Coordenação Económica, Manuel Nunes Júnior, defendeu a transformação do sector privado no motor do crescimento económico do País, durante o II Fórum das Cooperativas de Criadores de Gado do Sul de Angola, realizado recentemente na Huíla.

“A força motriz da nossa economia deve ser assegurada pela actividade dos nossos empresários na agricultura, na pecuária, na agroindústria, na indústria, na construção, no turismo e noutros sectores importantes para a vida produtiva do País” afirma.

Ainda realçou que os investimentos públicos devem ser desenhados e implementados para complementar a acção do sector privado, existindo assim uma relação de complementaridade estratégica.

Manuel Nunes Júnior, enalteceu a iniciativa do evento que considerou ser “um passo significativo no processo para a criação da Federação dos Criadores de Gado de Angola”, actividade que decorre após a concordância dos produtores pecuários espalhados por todo o País.

O governante reconheceu o papel do Grupo Técnico Empresarial (GTE) na revitalização da vida produtiva.

“Vamos continuar a trabalhar com o GTE como um forte e efectivo parceiros do Estado no esforço de alterar a estrutura económica de Angola e de tornar o crescimento económico mais sustentado e menos vulnerável a choques externos ao longo do tempo”, disse.