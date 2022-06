Associação das Indústrias Têxteis e Confecções de Angola esclarecidos sobre o PAC

O Instituto Nacional de Apoio as Micro, Pequenas e Médias Empresas (INAPEM) e a Associação das Indústrias Têxteis e Confecções de Angola, reuniram-se recentemente, em Luanda, para prestar esclarecimentos sobre o Projecto de Apoio ao Crédito (PAC), bem como apresentar os componentes de financiamento disponíveis.

A reunião foi dirigida pelo Presidente do Conselho de Administração do INAPEM, João Nkosi, que abordou com os representantes da direcção da Associação das Indústrias Têxteis e Confecções de Angola (AITECA), o processo de identificação ou selecção de promotores do sector nas 18 províncias do País como potenciais concorrentes ao financiamento no âmbito do PAC.

João Nkosi apelou ao envolvimento da AITECA na sensibilização dos seus membros para, em sintonia com a rede de serviços do INAPEM em todo o País, poderem conformar os respectivos dossiês de créditos sem grandes constrangimentos, desde a elaboração até a submissão do processo nos balcões do Banco de Desenvolvimento de Angola, nas respectivas regiões.