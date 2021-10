Assembleia Nacional recebe proposta do OGE 2022

A proposta do Orçamento Geral de Estado (OGE), referente ao exercício económico de 2022, será entregue esta sexta-feira, 29, a Assembleia Nacional depois do aval do Presidente da República, João Lourenço, na condição de Titular do Poder Executivo.

O OGE, para 2022 recentemente aprovado durante a décima reunião do Conselho de Ministros e fixa um valor global de 18.7 biliões Kz a nível das receitas e despesas.

O documento dá destaque ao sector social que prevê uma fasquia de cerca de 36,9% da despesa fiscal primária, o que corresponde a 18,6% da despesa total, um aumento de 24,7% face ao ano de 2021.

Prevê também um aumento do Produto Interno Bruto (PIB) no próximo ano em cerca de 2,4% face a uma expansão moderada de 0,2% estimada para 2021.