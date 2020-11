Assembleia Nacional diz sim à Proposta do Relatório Parecer Conjunto do OGE 2021

Os deputados vão dar início no próximo dia 17 do corrente mês à discussão e votação, na Generalidade da Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado para o próximo exercício económico, estando a votação final global do mesmo, agendada para o dia 14 de Dezembro.

Segundo o site do Ministério das Finanças, as Comissões de Trabalho Especializadas definiram também o calendário e a metodologia que vai balizar todo o processo, desde a apreciação, discussão até a votação da Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado, que deu entrada no Parlamento no passado dia 30 de Outubro.

À semelhança dos anos anteriores, todo o desenrolar deste ciclo, será marcado por encontros internos entre as distintas Comissões de Trabalho Especializadas da Assembleia Nacional, bem como por audições do Parlamento aos Ministros de Estado e aos representantes dos diferentes Órgãos da Administração do Estado e Poder Local.

Avaliada em cerca de 14,7 biliões de Kz, a presente proposta de Orçamento Geral do Estado fixa como preço médio de referência do petróleo 39 USDe prioriza, uma vez mais, os sectores social e económico. O Orçamento Geral do Estado 2021 tem receitas e despesas superiores em 9,9 % em relação ao OGE 2020 revisto. Das despesas fiscais totais previstos, 38,5 % serão alocados ao sector social e 15,5 % ao sector económico.