Asseco PST recruta para formar especialistas para a banca

A Asseco PST, empresa especialista no desenvolvimento de software e aplicações para o sector financeiro, abriu candidaturas para jovens finalistas e recém-licenciados que queiram especializar-se na área bancária, segundo uma nota da instituição.

De acordo com a nota, as candidaturas estarão abertas até ao dia 16 de Julho e com início de formação em Setembro, com aulas presenciais e online.

Esta formação destina-se a alunos finalistas ou formados recentemente nos cursos de engenharia informática, economia, contabilidade, gestão financeira e áreas afins. Os custos são integralmente financiados pela empresa, não havendo quaisquer encargos para os formandos.

“Estas iniciativas da Asseco Academy são fruto do nosso comprometimento com o desenvolvimento do capital humano nas geografias onde actuamos, através da certificação dos futuros profissionais na área das tecnologias de informação ligados ao sector financeiro”, disse Célia Catarino, responsável de Recursos Humanos.