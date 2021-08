As vagas de emprego nos EUA atingiram novo recorde em Junho ultrapassando 10 milhões

As vagas de emprego nos EUA aumentaram em Junho mais do que o previsto para um novo recorde, destacando as lutas persistentes das empresas para contratar trabalhadores suficientes para acompanhar a recuperação da actividade económica.

O número de vagas disponíveis aumentou para 10,1 milhões durante o mês, de 9,5 milhões revisados para cima em Maio, informou a Pesquisa de Vagas e Rotatividade de Trabalho do Departamento de Trabalho, ou JOLTS, na segunda-feira. Economistas em uma pesquisa da Bloomberg pediram um aumento para 9,27 milhões de vagas.

Diante de um retrocesso na procura do consumidor por serviços como viagens e jantares, os empregadores têm -se esforçado para preencher uma infinidade de vagas, mas a oferta de mão-de-obra contínua restrita. Obrigações contínuas de cuidados infantis, preocupações com a saúde e maiores benefícios de desemprego impediram alguns americanos de retornar ao mercado de trabalho.

A oferta de trabalho deve aumentar nos próximos meses, à medida que os benefícios federais complementares aos desempregados expiram e as escolas reabrem. Dito isso, a variante delta que se espalha rapidamente pode atrasar um progresso mais significativo na participação da força de trabalho se as crescentes preocupações com a saúde estimularem os americanos a adiar o retorno ao trabalho.

Taxa de desistências

O número de vagas superou as contratações em 3,4 milhões em Junho, uma diferença um pouco menor em relação ao recorde visto um mês antes. O número de pessoas que deixaram voluntariamente o emprego aumentou para 3,9 milhões no mês, e a taxa de “desligamentos” subiu para 2,7%.

As vagas de emprego aumentaram em vários sectores, liderados por serviços profissionais e empresariais, comércio retalhista e serviços de hospedagem e alimentação.

O total de contratações subiu para 6,7 milhões em Junho, enquanto a taxa de contratações subiu para 4,6%. Os ganhos nas contratações foram liderados pelo comércio retalhista, educação do governo estadual e local e a fabricação de bens duráveis. Demissões e dispensas pouco mudaram.