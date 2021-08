A acção em colaboração com a Polícia Nacional (PNA) é alusiva ao “Dia dos Seguros em Angola”, que visa alertar os cidadãos sobre a importância da adesão ao seguro automóvel obrigatório.

A ARSEG, de acordo com uma nota de imprensa que tivemos acesso, está preocupada com a evolução da sinistralidade rodoviária no País associada a uma fraca cultura de adesão ao seguro automóvel, que em muitos casos as vítimas ficam privadas de assistência necessária e prevista na lei.