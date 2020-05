$!ARSEG cadastra sociedadesde mediação e corretagem de seguros

A Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) iniciou o processo de cadastramento das sociedades de mediação e corretagem de seguros autorizadas a desenvolver a actividade no País, tendo em vista a emissão do novo certificado de licença.

O regulador notifica assim um conjunto de 50 entidades, incluindo Gestiseguro Corretora e Consultora de Seguros, Nacional Broker Angola, GSAA Corretora de Seguros, COSEA Corretora de Seguros, Alfa Center Corretora de Seguros, Risk Tech Corretora de Seguros e Seguro Único (ver caixa nesta página).

A ARSEG notificou ainda as sociedades Ekumbi Corretora de Seguros e Resseguros, PE&SE Mediação de Seguros, Porto Seguros Corretores e Consultores de Resseguros, Transeguros Corretora de Seguros, ISEM Corretora de Seguros e Resseguros, Grand Seguros, Mediação de Seguros, Gersist Mediadora de Seguros, Clarezza Corretora e Mediadora de Seguros, entre outras.

Em comunicado, a entidade liderada por Elmer Serrão solicita igualmente às entidades mencionadas que procedam à actualização do seu domicílio profissional, contactos telefónicos, correio electrónico e indicação da pessoa de contacto pela mediadora.

Para o efeito, lê-se na nota, devem enviar a informação devida para os endereços electrónicos DSI_SMS@arseg.ao e correspondencias@arseg.ao no prazo de 30 dias a contar a da data da publicação do comunicado.

Entretanto, a ARSEG alerta que a não observância da prestação da informação dentro do prazo estabelecido constitui incumprimento do dever de informação para com a instituição.

Destaca ainda que o acto é punível com multa nos termos da alínea c) do n.º 1 do artigo 3.º do Decreto n.º 07/02 de 9 de Abril sobre as Transgressões as Infracções à legislação do sector de seguros e de resseguros e às disposições de natureza regulamentar. Outra consequência, além da aplicação da multa, é a não emissão do novo certificado de licença para o exercício da actividade no País.