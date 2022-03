Argentina fecha acordo financeiro com o FMI

O Governo argentino e o Fundo Monetário Internacional chegaram a um acordo final para o refinanciamento da dívida de 45 mil milhões USD cuja implementação ainda precisa ser aprovada pelo Parlamento, onde ainda não há suficientes votos.

Depois de intensas negociações, o Governo argentino conseguiu fechar com o FMI um acordo que permitirá ao país refinanciar os compromissos assumidos no falido programa de 2018 que acumulava vencimentos principalmente em 2022 e 2023”, anunciou o Ministério da Economia da Argentina, através de uma nota.

“O FMI e as autoridades chegaram a um acordo sobre um programa pragmático e realista, com políticas económicas credíveis para fortalecer a estabilidade macroeconómica e para abordar os desafios profundamente arraigados da Argentina com o crescimento sustentável”, acrescentou, simultaneamente, também através de uma nota, o chefe da missão do FMI para a Argentina, Luis Cubeddu.

Por parte do Fundo Monetário Internacional, o texto final do acordo foi enviado para a sua aprovação pela Directoria. Pelo lado da Argentina, foi enviado um projecto de lei para aprovação pelo Parlamento a partir da semana que vem.