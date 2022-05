ARC debate temas ligados à Concorrência e Regulação

A Autoridade Reguladora da Concorrência (ARC) realizará o Fórum Nacional de Reguladores, em alusão ao quarto aniversário desde a Aprovação da primeira Lei da Concorrência angolana, Lei n.º 5/18, de 10 de Maio (LdC) e o consequente início da implementação do regime jurídico de promoção e defesa da concorrência em Angola, soube o Mercado através de uma nota de imprensa.

O evento que será realizado no dia 26 de Maio do corrente, no edifício sede do Ministério das Finanças, deverá discutir e analisar os principais temas ligados à Concorrência e Regulação.

A actividade irá contar com a colaboração das entidades reguladoras dos sectores económicos, cujo objectivo é promover o melhor entendimento sobre o impacto da promoção e defesa da concorrência no modelo de regulação económica em Angola, destacando o papel institucional das Entidades de Defesa da Concorrência e de Regulação Económica no desenvolvimento do País.

A ARC é a entidade responsável pela aplicação das disposições constantes da Lei da Concorrência e Regulamento, em especial pela supervisão, controlo e autorização prévia de operações de concentração de empresas, combate a situações de abuso de posição dominante e práticas restritivas e pela aplicação de sanções pela prática de infracções.