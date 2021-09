Aprovados mais de 800 projectos no quadro do PRODESI

Um total de 835 projectos beneficiou de um financiamento avaliado em 729,4 mil milhões de Kwanzas, no âmbito do Programa de Apoio à Produção, Diversificação das Exportações e Substituição das Importações (PRODESI).

Com a implementação destes projectos perspectiva-se, igualmente, a criação de 67 mil postos de trabalho, avança um comunicado de imprensa, a que o Jornal de Angola teve acesso.

De acordo com a nota, os dados foram apresentados na terça-feira (14) em Luanda, pela secretária de Estado para a Economia, Dalva Ringote, no briefing bissemanal do Ministério da Economia e Planeamento (MEP), referentes a semana de 3 a 9 de Setembro.

O PRODESI é um programa do Executivo que visa acelerar a diversificação da produção nacional e geração de riqueza, num conjunto de produções com maior potencial de geração de valor de exportação e substituição de importações.