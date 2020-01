Aprovada nova família do Kwanza

José de Lima Massano prestava declarações no final da aprovação pela Assembleia Nacional da proposta de lei que autoriza o banco central a colocar em circulação uma nova família de notas de kwanza, que tem como particularidade o facto de já não contar com a efígie do segundo Presidente, José Eduardo dos Santos.

As novas notas, no valor facial de 200, 500, 1000, 2000, 5000 e 10 mil kwanzas, foram também ilustradas com as maravilhas naturais de Angola.

Com efeito, na de 200 figuram as Pedras Negras de Pungo a Ndongo (Malange), na de 500 a Fenda da Tundavala (Huíla), na de 1000 a cordilheira do Planalto Central (Huambo), na de 2000 a Serra da Leba (Huíla), na de 5000 as ruínas da Catedral de São Salvador do Congo (Zaire) e na de 10 mil as Grutas do Zenzo (Uige).