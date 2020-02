Aprovada a exploração da central nuclear de Barakah

“A Autoridade Federal de Regulamentação Nuclear (FANR) aprovou a concessão da licença de exploração do reator 1 da central à empresa Nawah”, anunciou nesta segunda-feira Hamad Alkaabi, representante permanente do país petroleiro do Golfo na Agência Internacional de Energia Atómica (AIEA).

A Nawah Energy Company, fundada em 2016, vai explorar e ficará responsável pela manutenção dos quatro reatores da central de Barakah, na região noroeste do país, de acordo com o site da empresa.