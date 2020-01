Aposta na produção nacional melhora oferta de bens

Sem avançar número, afirmou que, nos últimos três anos, o comportamento do Produto Interno Bruto (PIB) foi negativo.

Desse modo, considerou importante a liberalização cambial, visando potencializar a produção nacional e alavancar o sector não-petrolífero.

O governante fez este pronunciamento à margem das cerimónias de cumprimento de fim de ano e da tomada de posse dos administradores-executivos da Zona Económica Especial (ZEE), Sebastião Cambanza e Carla Silvestre, respectivamente.

Disse ser importante para o sector alinhar a acção do Planeamento com a do Ministério das Finanças, do ponto de vista da orçamentação, uma vez que os planos estabelecem prioridades para as despesas públicas.

Além desta aposta, há a necessidade de ser mais assertivo na abordagem com outras instituições governamentais, para que as medidas aplicadas criem impacto no desenvolvimento da actividade económica no país.

Para o ministro, a aprovação de normas sobre a protecção de accionistas minoritários em sociedades comerciais, a questão da legislação da falência de empresas e o estabelecimento de mais parcerias internacionais ajudam na melhoria do ambiente de negócios.