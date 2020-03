Aposta na agricultura reduz importações

De Janeiro a Outubro de 2019, foram gastos 1,3 mil milhões de USD em importações de produtos da cesta básica, informou.

No mesmo período, com a importação de arroz, foram gastos 305 milhões de USD, com a carne e o frango 205 milhões de USD, enquanto com o óleo de palma 180 milhões de USD.As importações de açúcar representaram 137 milhões de USD e a farinha de trigo chegou aos 124 milhões de USD em importações.

Dados recentes do sector apontam que, mensalmente, Angola gasta vinte e seis milhões de dólares americanos na importação de 15 mil toneladas de arroz de diferentes proveniências.

O responsável, que falava à Angop a propósito da redução da dependência da receita petrolífera no país, explicou que Angola tem condições favoráveis (clima, solo, entre outras,) para ter resultados positivos no agronegócio.

“Das receitas adquiridas via exportação, 50 por cento podem ser através do agronegócio”.

Disse que o gindungo, o pimento e a beterraba têm a Ásia como mercado favorável para consumo.

Afirmou que apesar de Angola possuir potencial para a produção, vive da importação de produtos.

Através de estudos feitos, afirmou que a economia angolana pode depender em 50 % das receitas petrolíferas e os outros 50 % do agronegócio, caso haja maior aposta na produção agrícola.

Para o economista, outra vantagem consiste no facto de o país possuir condições para duas colheitas anuais de soja, outro investimento que deve merecer atenção.

Associado a este potencial, referiu que o uso da tecnologia na agricultura nacional vai gerar melhores resultados na produção, por permitir perceber o momento de plantação, colheita, as pragas associadas a cultura e evitar as incertezas nesta actividade.