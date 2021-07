Apenas uma das empresas apresentou plano de recuperação viável

Apenas uma das três empresas de seguros, as quais a Agência Angolana de Regulação e Supervisão de Seguros (ARSEG) suspendeu a autorização para a subscrição de novos seguro, por um período de 180 dias, submeteu, até ao momento, um plano de recuperação e financiamento nos termos solicitados pelo regulador, revelou ao Mercado o Presidente do Conselho da Administração (PCA) da ARSEG.

Sem revelar o nome da companhia, dentre a Master Seguros, Confiança Seguros e Royal Seguros, Elmer Serrão adiantou apenas que o dossiê já foi submetido à ministra das Finanças, Vera Daves de Sousa, para aprovação “Por razões de supervisão e até à conclusão dos trâmites internos, avançaremos mais dados oportunamente”, disse o PCA da ARSEG.

Entretanto, caso receba o aval positivo da entidade ministerial, a seguradora poderá ver levantada a suspensão de que foi alvo pela ARSEG devido às irregularidade detectadas pelo regulador.

Assim sendo, as demais seguradoras correm o risco de serem encerradas, de forma definitiva, caso não consigam ultrapassar as deficiências e irregularidade. Para evitar este cenário, as empresas em falta terão de apresentar, inevitavelmente, um plano de financiamento e de recuperação que convença a entidade reguladora dos seguros e dos fundos de pensões.

“Para aquelas companhias que já foram suspensas de celebrar novos contratos, a consequência será a revogação da autorização de constituição”, realçou Elmer Serrão. Ou seja, podem ver revogadas as licenças para o exercício da actividade seguradora do País.

A Master Seguros e a Confiança Seguros foram sancionadas em Fevereiro último, ao passo que a Royal Seguros foi punida no passado mês de Abril. A suspensão das empresas resultou, de acordo com a ARSEG, da análise criteriosa do relatório de gestão e contas e demais elementos de informação fornecidos pelas seguradoras ao regulador referentes ao exercício de 2019 e anos transactos.

Elmer Serrão justificou ainda a medida de suspensão da licença das seguradoras, por seis meses, de modo a dar às companhias a oportunidade de se reestruturarem, sem piorar a sua situação financeira e nem agravar a posição dos tomadores de seguros.

Violação das normas

O Mercado sabe que em relação às insuficiências das garantias financeiras, as três companhias violaram as normas segundo as quais dos 10 milhões USD do capital social de uma seguradora, pelo menos 28% (2,8 milhões) equivalente a 1,8 mil milhões Kz tinham de estar nas contas das empresas como reserva.

“Quando uma determinada companhia não tem esse dinheiro nas suas contas entra automaticamente em insuficiência financeira, partindo do princípio de que as empresas de seguros têm custos muito altos com sinistros, não obstante as aplicações em títulos de tesouro, imóveis, entre outros”, que regularmente são feitas”, disse ao mercado o economista Francisco Simão.

Entretanto, fonte da Master Seguros garantiu ao Mercado que a empresa tem estado a trabalhar para suprir as deficiências, em relação às garantias financeiras, a fim de ter as margens de solvências exigidas por lei.

Mas, como diz a fonte, tudo agora está dependente de um novo investidor. “Temos um potencial comprador, ou seja, uma empresa nacional manifestou a intenção de entrar no capital social da seguradora e aguardamos a concretização do negócio”, afirmou expectante.

A suspensão da Master Seguros se deu numa altura em que a empresa contava com uma nova administração e passava por um processo de restruturação, por forma a adequar-se às novas exigências do mercado.

Contactado pelo Mercado, o PCA da Confiança Seguros, Hélder David, sintetizou que a seguradora já tem elaborado o seu plano de recuperação e financiamento da empresa. Orçado em 3 mil milhões Kz, o responsável adiantou apenas que o documento já foi entregue à ARSEG.

Por seu lado, Arsénio Mateus, PCA da Royal Seguros também assegurou ter também entregue ao regulador o plano de financiamento da companhia e que aguardava expectante por um desfecho positivo do processo, nomeadamente o levantamento da suspensão de autorização para a subscrição de novas apólices de seguro.