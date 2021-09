AOG 2021 debate soluções para o financiamento de projectos de energia e políticas de conteúdo local e capacitação

A Energy Capital & Power, ECP, realiza nos dias 9 e 10 do corrente mês o Angola Oil and Gas Conference (AOG) 2021, Sob o tema “Indústria de Petróleo e Gás de Angola – O Roteiro para a Regeneração e Crescimento”, a ter lugar no Centro de Convenções de Talatona (CCTA).

De acordo com o director da Conferência Internacional da ECP, João Gaspar Marques, o evento irá abordar as mais recentes reformas do Governo, a restruturação e privatização da Sonangol, iniciativas de monetização de gás, soluções para o financiamento de projectos de energia em Angola e políticas de conteúdo local e capacitação.

“Todos estes temas fundamentais para compreender o futuro do sector petrolífero angolano dentro do contexto da transição energética, assim como na sua capacidade de competir com outras regiões petrolíferas a nível regional e global” assevera.

Faz saber que o programa dos dois dias que compõem a AOG 2021 é “extremamente vasto e diversificado”. Desde uma massiva participação das grandes empresas petrolíferas e de serviços, a Eni, a Total, a Exxon, a Chevron, a BP, a Equinor, a Schlumberger, entre outras, que irão comentar tanto ao nível da exploração e produção, bem como sobre avanços tecnológicos e questões de capacitação local, até uma forte representação da banca nas discussões sobre financiamento de projectos energéticos.

“Contamos também com um fortíssimo painel sobre o papel das mulheres no sector energético, um tema que nos é sempre muito caro” alude.

O programa abordará não só o contexto interno, mas também o regional e global com o petróleo e o gás angolano no centro das discussões.

“Em evidência, claro, está o nosso painel ministerial que contará com a presença de S.E. Diamantino Azevedo, ele que será responsável pelo discurso de abertura do evento, a quem se juntarão S.E. Gabriel Obiang Lima, Ministro dos Hidrocarbonetos da República da Guiné Equatorial, S.E. Didier Budimbu Ntubuanga, Ministro dos Hidrocarbonetos da República Democrática do Congo e o Secretario Geral do Forum dos Países Exportadores de Gás S.E. Yury Sentyurin” descreve.

Presenças limitadas

Devido às conhecidas restrições impostas pela COVID-19, este ano optaram por um formato diferente, desenhado num evento ultra-exclusivo, de acesso apenas por convite ministerial, onde até os lugares à imprensa são restritos.

“Mas como é óbvio, queremos que os debates e as ideias discutidas durante um evento de tão alto seja acessível a todos os interessados, e portanto disponibilizámos o acesso a uma plataforma de streaming, para que os profissionais do sector e outros interessados possam seguir as apresentações e debates durante o evento”.

Sobre a Energy Capital & Power:

A ECP é a principal plataforma de investimento do continente africano para o sector de energia. Através de uma série de eventos, conteúdo online e relatórios de investimento, unem toda a cadeia de valor da energia - da exploração de petróleo e gás à energia renovável - e facilitam o investimento e a colaboração globais e intraafricanos.

Trazer para Angola investimento, capital, conhecimento e interesse de investidores

Comparativamente ao evento anterior, considera ser tudo novo e ao mesmo tempo a mensagem não muda. O objectivo passa por trazer para Angola investimento, capital, conhecimento e interesse de investidores que ajudem a desenvolver o sector, criem riqueza e emprego e contribuam para a economia nacional.

“Este ano reinventamos o conceito para nos adaptarmos à realidade da pandemia de forma responsável, mas garantindo que damos oportunidade aos grandes líderes do sector e a grandes personalidades internacionais de se encontrarem, em segurança para discutir os temas que irão definir o futuro do país e da região” aclara.

“O debate energético é o mais importante debate de toda a África neste momento e a Angola Oil & Gas é um fórum incontornável nessa discussão que vai moldar o futuro do continente”.

Recorda que AOG 2019 teve a abertura feita pelo Presidente da Republica João Lourenço, a presença de vários ministros do petróleo de várias nações, a assinatura de cinco acordos diferentes desde o sector de downstream ao upstream, “Este ano, a expectativa é diferente, mas o nível do debate, dos acordos e do impacto sócio-económico e até diplomático do evento continua ao mesmo nível, senão até, mais alto”.

João Gaspar Marques*, International Conference DirectorEnergy Capital & Power (ECP)