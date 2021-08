António Simões integra a lista dos Mais Poderosos do Jornal de Negócios

António Simões entra para os quadros do banco Santander em Setembro de 2020 como responsável regional da Europa e é membro do comité de direcção do Grupo e do Conselho de Santander Espanha.

Assumiu a responsabilidade de dirigir e supervisionar os negócios do banco minorista e banco comercial na Europa e é corresponsável por Corporate & Investment Banking e Wealth Management & Insurance em colaboração com os executivos de negócios globais. Em Abril de 2021, foi nomeado CEO do Santander Espanha.

Antes de entrar no Santander, António passou 13 anos em HSBC, onde dirigiu vários negócios em Londres e Hong Kong. Foi CEO da Banca Privada Global e anteriormente CEO do Reino Unido e Europa continental.

Antes de entrar no HSBC, foi sócio da McKinsey & Company na sua oficina de Londres e também trabalhou no Goldman Sachs, prestando serviços a entidades financeiras no âmbito da banca de investimento.

António Simões estudou na Nova School of Business and Economics (Lisboa) e na Universidad Bocconi (Milão) e teve um MBA na Universidad de Columbia (New York).

O banqueiro também completou um programa de liderança do Foro Económico Mundial em Harvard (Cambridge) e é curador do The Prince’s Trust International.