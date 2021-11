Agência Nacional de Recursos Minerais (ANRM), apresentou, cinco projectos de diamantes em promoção na primeira conferência internacional de diamantes que decorre em Saurimo, província da Lunda Sul.

Segundo a Administradora da ANRM, Djanira Santos, o sector mineiro tem atribuições que visam a regulação do sector, a fiscalização e certificação dos minerais.

A promoção do sector mineiro envolve o empenho do Governo na implementação de uma mudança de paradigmas de negócios nacionais na reestruturação do sector geológico-mineiro.

Adiantou ainda, outros factores que envolvem o projecto de produção de diamantes como a redução da presença do Estado na actividade económica-mineira, criação e implementação de políticas e iniciativas destinadas a atracção, incentivo e protecção dos investimentos privados como também a criação de um ambiente de negócios mais favorável a uma participação cada vez mais sustentável e justa na economia angolana.

De acordo com Djanira Santos, são cinco os projectos de diamantes em promoção, sendo a Área 1, localizada na província de Benguela município do Chongoroi, Caimbambo e Cubal que em termos de ocorrências minerais foram identificadas diamantes no interior da concessão, no quadrante Sudeste, com potencial para ocorrências de diamantes e depósitos secundários.

Já a Área 4, localizada na província do Moxico, município do Luena, em termos de ocorrência foram identificados no exterior da área de concessão 60 Km a Noroeste, grande parte da área está inserida nos campos prováveis de kimberlitos.

A Área 8, está localizada também na província do Moxico, com ocorrências minerais identificadas no exterior da área da concessão, aproximadamente 130 km a oeste da província do Bié. A parte leste da área intercepta campos prováveis de Kimberlitos.

A Área de Caluezo na província da Lunda Sul, município de Saurimo e Muconda, regista ocorrências minerais de diamantes no interior da área em análise, no entanto, a área intercepta campos comprováveis de kimberlito e está inserida em zonas de ocorrências de diamantes.

Por outra, a Área de Chitonga, na província do Huambo Município do Bailundo, com ocorrências de diamantes associadas com depósitos primários de kimberlitos no exterior da área, especificamente na parte Sul.

De acordo com a responsável, falar de projectos de diamantes é falar da Agência Nacional de Recursos Minerais, que é o órgão regulador, criado no âmbito do modelo de governação do sector mineiro com algumas atribuições para definir as directrizes de participação dos operadores do sector mineiro em todas as actividades relacionadas com as actividades geológicas minerais.

Nomeadamente a prospecção, a exploração, a comercialização até a fase de importação e exportação dos produtos minerais produzidos.

Os direitos mineiros podem ser solicitados por pessoas colectivas, nacionais ou estrangeiras, com comprovadas capacidades técnicas e financeiras para o exercício das actividades mineiras.