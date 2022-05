ANPG reúne operadores petrolíferos em Houston

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) organizou, IIUIU, em Houston, a conferência “Angola promove o sector de Oil & Gas na OTC – Houston 2022”, que juntou empresas americanas e angolanas que procuram, nos Estados Unidos, parceiros para dinamizarem projectos, no âmbito do conteúdo local.

O Presidente do Conselho de Administração da ANPG (PCA), Paulino Jerónimo, que abriu a sessão, fez um resumo sobre o desenvolvimento da indústria petrolífera nos últimos cinco anos, com destaque para a reorganização do sector e para a entrada em vigor de novos diplomas legais que permitem a produção de recursos adicionais nas diferentes concessões.

Realçou, igualmente, a publicação do diploma sobre a oferta permanente, que permite negociar, continuamente, blocos que não tenham recebido propostas durante a licitação normal, ao abrigo do “regime de oferta permanente”.

“A promoção e negociação permanente de blocos licitados não adjudicados, de áreas livres em blocos concessionados e de concessões atribuídas à ANPG, tem como objectivo potenciar os investimentos nas actividades de exploração e produção de petróleo e gás natural, mediante o procedimento do concurso público limitado e negociação directa, nos termos permitidos pela Lei das Actividades Petrolíferas (artigo 44 da Lei 10/04 de 12 Novembro)”, sustentou Paulino Jerónimo.

Acrescentou que, com “esta facilidade, pretendemos receber propostas concretas das empresas que já operam em Angola e, também, dos restantes operadores que só mais recentemente se interessaram pelo nosso mercado.

”Este regime também mereceu a abordagem do ministro dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás, Diamantino Azevedo, como um dos pontos altos das alterações introduzidas na estratégia nacional para o sector, sobretudo, porque, com ela, as empresas interessadas podem contactar directamente a ANPG e encetar negociações para a exploração dos blocos e das áreas livres disponíveis”.