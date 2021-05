ANPG realiza conferência sobre gestão de dados petrolíferos

O encontro conta com a participação de especialistas nacionais e internacionais, em formato digital e tem como objectivos principais a troca de experiências e de boas práticas entre os participantes, assim como a partilha dos princípios que evidenciam o papel determinante da tecnologia, da inovação e da ciência na gestão de dados.

Coordenada pelo Gabinete de Gestão e Arquivo de Dados da ANPG, área responsável pelo planeamento, controlo, armazenamento e disponibilização dos activos de dados de exploração e produção, que são fundamentais para definir a estratégia das licitações, esta Conferência terá como oradores representantes de entidades homólogas e parceiros da Concessionária.

Para Lúmen Sebastião, Director do Gabinete, “os dados são um dos activos mais importantes e o principal suporte para a tomada de decisão nos momentos estratégicos relacionados com novas apostas e novas descobertas. Em Angola é à ANPG que cabe a gestão deste acervo – um dos pilares fundamentais na gestão da actividade da indústria petrolífera, motivo pelo qual consideramos fundamental a realização deste de outros encontros similares com os players do sector interessados no desenvolvimento do nosso mercado, quer sejam nacionais quer sejam internacionais”.

A transformação digital desta área de actividade será igualmente um dos tópicos principais da Conferência, uma vez que todos os players do sector apostam neste caminho para aumentarem a eficiência, a produtividade, e a fiabilidade dos resultados finais.

Este evento pode ser acompanhado através do site https://anpg.co.ao/conferencia/# e os interessados poderão inscrever-se acedendo ao link https://forms.office.com/r/ZQTiaVAW68.