ANPG prevê investir 66 mil milhões USD no sector petrolífero nos próximos cinco anos

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) prevê um volume de negócios no sector petrolífero, para os próximos cinco anos, na ordem dos 66 mil milhões USD, segundo dados divulgados pelo Director do Gabinete de Planeamento Estratégico, Alcides Andrade, no sétimo Conselho Consultivo do Ministério dos Recursos Minerais, Petróleo e Gás (Mirempt), em Benguela.

A previsão inclui a extensão das licenças de produção assinadas entre a ANPG e os operadores, designadamente nos Blocos 15, 17, 18 e também no Bloco 0, assim como as actividades ligadas à exploração e ao desenvolvimento de projectos petrolíferos e as actividades operacionais e administrativas.

A confirmar-se, esta previsão traduz-se num aumento de cerca de 40% quando comparado com os últimos cinco anos.

Segundo Alcides Andrade, que dedicou a sua intervenção à apresentação do “Balanço das Actividades nos Últimos 5 anos e Perspectivas Futuras para o Sector Petrolífero”, mais de 50% do volume de negócios previsto para os próximos cinco anos estará associado às actividades de exploração e desenvolvimento de projectos petrolíferos.

“Angola é vista pelos operadores internacionais como um mercado competitivo no sector petrolífero. As licitações que já efectuamos, quer por concurso público quer em regime de negociação directa, provam-no, sobretudo pela ampla participação de interessados. Mas, obviamente, temos pontos para melhorar e estamos focados em fazê-lo para sermos tão bons como os melhores”, enfatizou.

Para se atingirem essas melhorias a ANPG está a realizar um estudo de competitividade do sector petrolífero angolano face a outros países, com vista a identificar indicadores competitivos a melhorar, incluindo aspectos como a melhor adequação da carga fiscal, o encurtamento dos prazos que medeiam entre o início do processo de licitação, a adjudicação e a assinatura do contrato de concessão, que é actualmente de um ano em média. “Estes são aspectos que temos de melhorar para que Angola possa ocupar os lugares cimeiros da competitividade no sector globalmente”, apontou.

Um dos aspectos a ser considerado no referido estudo é o modelo dos contratos petrolíferos usado em Angola, com vista a identificar medidas que mitiguem a oscilação dos preços no mercado internacional e que aumentem os incentivos para que os investidores tenham Angola como local de escolha em detrimento de outros mercados.

O sétimo Conselho Consultivo contou com a participação do Ministro da tutela, Diamantino Azevedo; do Governador da província de Benguela, Luís Nunes; de membros do Conselho Consultivo, dos Presidentes do Conselho de Administração e dos Directores Gerais das agências e das empresas superintendidas, de técnicos do MIREMPET e de outras entidades convidadas.