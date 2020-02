ANPG e parceiros acertam aumento da área de desenvolvimento no Bloco 14

Esta redemarcação foi feita com o objectivo de incluir as áreas do Kuito e BBLT na área de desenvolvimento de Tomba - Lândana, transformando-a numa única área de operação. No final da cerimónia, Paulino Jerónimo, Presidente da ANPG, congratulou-se com o célere entendimento entre as partes e com o que considera ser um passo significativo para a optimização do Bloco 14.

“Efectivamente, este trabalho de equipa, entre a ANPG, operadores e seus parceiros torna possível a concretização dos nossos objectivos relativamente à dinamização do sector petrolífero nacional e à obtenção de resultados concretos a médio prazo”