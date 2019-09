ANPG divulga concurso público internacional para a concessão de dez blocos petrolíferos

Os dez blocos em estudo possuem uma área total de aproximadamente 55 km² e, segundo os estudos técnicos, em conjunto, têm a capacidade de produção para gerar sete mil milhões de barris de petróleo numa primeira fase, numa altura em que produção actual ronda 1,4 milhões de barris de petróleo por dia.

O concurso público para a licitação das bacias marítimas de Benguela e Namibe é livre e abrange todas as empresas interessadas ligadas ao ramo, quer sejam nacionais como internacionais, desde que tenham capacidade financeira para o efeito.

O anúncio oficial do concurso público para a concessão destes está previsto para o próximo dia 2 de Outubro, mediante a submissão de propostas em português, seladas em três envelopes e apresentadas até 11 de Novembro.

As propostas serão abertas em acto público, a 13 de Novembro, com representantes dos ministério das Finanças e dos Petróleos. A adjudicação das concessões decorrer a 17 de Janeiro de 2020 e a negociação está prevista para 27 de Março, para que, a 30 de Abril, sejam assinados os contratos.

O roadshow iniciou-se nesta semana em Luanda - seguindo-se Houston (EUA), Londres (Reino Unido) e Dubai - e destinou-se à abertura das inscrições e preparação de potenciais investidores. Foram divulgados o perfil geológico, a localização dos blocos, o quadro jurídico-legal aplicável ao sector petrolífero, bem como os termos comerciais, contratuais e todas as actividades inerentes ao processo de licitação.

Na abertura do evento, o ministro dos Recursos Minerais e Petróleo, Diamantino Azevedo, referiu que as licitações vêm dar corpo a estratégia de reforçar o lançamento da exploração, para materializar o compromisso assumido para manutenção e crescimento da produção, bem como a sustentabilidade económica do País.

“O trabalho prático já desenvolvido pela ANPG, desde a sua criação, e o empenho na relação com os stakeholders, são evidências inequívocas de que estamos no caminho certo”, sublinhou o ministro.

Os blocos 30, 44 e 45, localizados na bacia marítima da província do Namibe, foram concedidos à petrolífera norte-americana ExxonMobil, antes de entrar em vigor a estratégia de licitação. Segundo o PCA da ANPG, Paulino Jerónimo, estes blocos já estavam a ser negociados antes de Fevereiro deste ano, altura em que foi aprovada a estratégia de licitação.

A concessão para a exploração dos três blocos não se trata de uma estratégia de licitação, mas de uma estratégia de atribuição de concessões, que permitiu uma negociação directa sem que se passasse por um concurso público, como está prevista na estratégia geral de atribuição de concessões.