ANPG disponibiliza regras para prestar serviço no sector petrolífero

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) disponibilizou no seu website, as listas de bens e serviços, bem como os requisitos que habilitam as empresas angolanas e de direito angolano a prestarem serviços neste sector.

De acordo com uma nota da Agência, a empresa que reunir os requisitos habilita-se ao desenvolvimento da actividade de prestação de serviços à indústria petrolífera em Angola, no âmbito da política de promoção do conteúdo local.

Segundo o informe daquele instituto, estas sociedades já podem consultar as listas de bens e serviços a fornecer ao sector petrolífero em regime de exclusividade, preferência e concorrência, bem como os requisitos que as habilitam para o desenvolvimento da actividade de prestação de serviços à indústria petrolífera em Angola.

“O Conteúdo Local no sector petrolífero é um dos objectivos estabelecidos no Plano de Desenvolvimento Nacional, PDN 2018-2022, que visa assegurar o fomento e a dinamização da cadeia de fornecimento de bens e serviços ao sector petrolífero, contribuindo para o aumento da participação das empresas nacionais na indústria de petróleo e gás em Angola”, esclarece o documento.