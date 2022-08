ANPG assina contratos de partilha de produção

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) assinou, recentemente, em Luanda, com operadoras os contratos de partilha de produção para oito blocos petrolíferos, segundo uma nota de imprensa.

De acordo com o documento, o acordo insere-se no âmbito da Estratégia Geral de Atribuição de Concessões Petrolíferas para o período de 2019-2025, aprovada pelo Decreto Presidencial nº52/19, de 18 de Fevereiro” e que “representa uma oportunidade para as empresas associadas da Concessionária Nacional estabelecerem a presença nas concessões petrolíferas angolanas.

Também pode-se igualmente constatar que para o Presidente da ANPG, Paulino Jerónimo, no País trabalham grandes operadoras mundiais no offshore, mas nesta licitação conseguiram atrair novos e importantes parceiros que já dão carta no mercado internacional.

Realça que vão continuar a trabalhar para que cada vez mais empresas estrangeiras se interessem pelo potencial do sector de petróleo e gás para que vejam em Angola a estabilidade e o enquadramento legal e fiscal mais propício aos investimentos.

Partilhando da mesma visão, o Secretário de Estado de Petróleos, José Alexandre Barroso, sublinhou que “o Governo de Angola tudo continuará a fazer para que o sector petrolífero angolano seja dos mais respeitados e rentáveis a nível mundial”.