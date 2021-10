ANPG arrecada menos 20% de receitas em Agosto face a Julho

A concessionária nacional, Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) registou uma diminuição da receita arrecadada de 20% em Agosto face a Julho, de acordo com cálculos do Mercado, sobre as receitas petrolíferas divulgados pelo Ministério das Finanças.

Em Julho a concessionária nacional arrecadou cerca de 497,04 mil milhões Kz, já em Agosto este valor fixou-se em 398,9 mil milhões Kz. A justificar a queda das receitas está o facto de que em Agosto o número de Blocos com contribuição significativa foi inferior em relação a Julho.

Segundo o Ministério das Finanças, a informação sobre a receita petrolífera do País é elaborada com base nas declarações fiscais submetidas à Administração Geral Tributaria, AGT, pelas companhias petrolíferas, incluindo a Concessionária Nacional, sendo que o total é o resultado da soma dos impostos petrolíferos e a receita da concessionária constituída pelo valor declarado pela mesma após a dedução dos 5% a que tem direito.