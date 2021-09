ANPG anuncia vencedores do concurso das bacias do Baixo Congo e do Kwanza

A Agência Nacional de Petróleo, Gás e Biocombustíveis (ANPG) anunciou esta sexta-feira, 24, os resultados do concurso público e composição dos empreiteiros que darão seguimento aos trabalhos de composição e exploração dos blocos das bacias terrestres do Baixo Congo e do Kwanza.

De acordo com uma nota divulgada pela ANPG, das empresas vencedoras três são estrangeiras. Dos EUA faz parte a Itanka Group, parceira no Bloco Congo 1, e a Brite’s, parceira nos Blocos Kwanza 9, Kwanza 17 e Kwanza 20.

Do Canadá veio a MTI Energy, que será operadora nos Blocos Congo 5, Kwanza 5, Kwanza 17 e Kwanza 20. Esta empresa é ainda parceira no Bloco Kwanza 6.

A nota refere ainda que das empresas angolanas, 12 no total, cinco são igualmente operadoras. “A Somoil será a operadora do Bloco Congo 1, a Mineral One do Bloco Congo 6, a Simples Oil do Bloco Kwanza 6, a Alfort Petroleum do Bloco Kwanza 8 e a AIS Angola do Bloco Kwanza 9.

Destas empresas, algumas delas aparecem também na qualidade de parceiras, designadamente a Somoil e a Mineral One”, diz o documento.

Compõe também os grupos empreiteiros dos blocos agora adjudicados por este concurso às empresas angolanas Monka Oil, Omega, Prodoil, Prodiam, Upitec, Servicab e a Sonangol Pesquisa & Produção.

A ANPG, através da sua Direcção de Negociações vai dar início ao processo de negociação com cada um dos candidatos vencedores para que o processo prossiga os trâmites legais e se possa depois passar à prospecção e exploração de cada um dos blocos.

Para a Administração da ANPG estes resultados são particularmente relevantes porque “com este processo de licitação onshore foi possível atrair empresas estrangeiras que habitualmente não estão presentes no nosso País e que são novos players no sector petrolífero, e ao mesmo tempo incluir empresas angolanas, por forma a dinamizar o potencial nacional do sector, quer em termos empresariais quer de força de trabalho”.