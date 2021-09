ANIESA suspende oito empresas nos últimos 20 dias

A Autoridade Nacional de Inspecção e Segurança Alimentar (ANIESA) suspendeu por infracções diversas, nos últimos 20 dias, a actividade comercial de oito (8) empresas, das 103 inspeccionadas em cinco províncias do País, segundo dados avançados pela direcção da instituição.

Das empresas com actividades suspensas, três estão localizadas na província do Huambo, duas na Huíla e as restantes três na província do Namibe. O Moxico e o Namibe complementam as cinco províncias visitadas.

Segundo informações fornecidas pela ANIESA ao Jornal de Angola, sem divulgar os nomes das empresas, uma vez que o processo está em andamento para as devidas sanções, os estabelecimentos comerciais em causa são supermercados, armazéns, indústria panificadora, matadouro, fábrica de tratamento de água e fábrica de gelo.

No terreno, os serviços de inspecção registaram ainda 249 infracções e 18 notificações.

Os estabelecimentos em causa cometeram infracções como a falta de comprovativo de pagamento de impostos, de equipamentos de trabalho, de estrutura de cálculos, de factura de aquisição, deficiente arrumação dos produtos, ausência de contrato de recolha de resíduos sólidos, alimentos em estado avançado de deterioração.