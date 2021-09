ANIESA regista mais de 800 infracções em Luanda

A Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA) detectou mais de 800 infracções na província de Luanda, durante sete meses de actuação, disse o inspector-geral da instituição, Diógenes de Oliveira, em declarações ao Mercado.

De acordo ainda com o inspector-geral da ANIESA, as infracções detectadas levaram ao encerramento de mais de 43 estabelecimentos comerciais na cidade capital, tendo os sectores da

alimentação e bebidas registado o maior número de transgressões.

As infracções mais constatadas, esclareceu, foram: produtos expirados, falsificados e sem rótulo em língua portuguesa.

Também foi verificada a duplicidade de facturas, situação que, segundo Diógenes de Oliveira, cai na fuga ao fisco e fraude na venda.

“Ainda temos muito por fazer e concretizar, principalmente na capacitação técnica e profissional dos recursos humanos existentes na ANIESA, a melhoria de condições de trabalho e remuneratória dos inspectores”, admitiu.

A especulação de preços engrossa o conjunto de irregularidades constatadas por aquele órgão público (responsável pela inspecção económica e segurança alimentar).

Em relação a esta anomalia Diógenes de Oliveira disse ser um acto criminoso (previsto e punível no Código Penal), pois subverte a ordem social e o direito do consumidor.

Medidas para combater a alta de preços

Para Diógenes de Oliveira, que falou em nome da ANIESA, a redução dos preços obedece a múltiplos factores, tais como a capacidade da produção nacional, criação de reserva estratégica alimentar, inspecção e uma legislação aduaneira adequada.

“Todos esses aspectos focados concorrem para o aumento dos preços dos bens e serviços, sem afastar o aproveitamento dos empresários que fazem da brecha da Lei o meio para especulação”, disse, para mais adiante afirmar que os bens são postos no mercado sem condições para o consumo humano.

Diógenes de Oliveira acredita na existência de pequenos grupos de mafiosos que desrespeitam a cadeia comercial e infrigem as normas e leis instituídas pelo Estado.

“Constatámos a existência de empresas no mercado nacional que se destinam à importação de produtos que posteriormente são encaminhados a entidades empresariais do mesmo grupo”, disse o inspector-geral, alegando que muitas delas estão autorizadas para o segmento a grosso, mas actuam no retalho.

“A operação baixa de preços serviu para as identificar e conhecer modo como elas (empresas) actuam no mercado interno e externo”, afirmou.

A par dos resultados, Diógenes de Oliveira lamenta o facto de o balanço ser insatisfatório, no que tange às atribuições da ANIESA, descritas no Decreto presidencial n.º 267/20 de 16 de

Outubro.