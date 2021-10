ANIESA mantém vigilância de preços

A Autoridade Nacional de Inspecção e Segurança Alimentar (ANIESA) intensificou a “Operação Vigilância”, iniciada no dia cinco deste mês, o que está a influenciar na redução do preço de alguns produtos da Cesta Básica.

Na sequência da referida fiscalização, regista-se hoje uma variação 300 Kz a cinco mil e 153 Kz no preço de determinados bens alimentares nalgumas empresas e ou armazéns de referência a nível da capital do País.

Por exemplo, na MAFCOM, o preço do Arroz Tailândia baixou de 14 mil 049 para 10 mil 802 Kz; o da Coxa de Frango, de 10 mil 802 para 10 mil 564 Kz; do Óleo vegetal em bidões de 20 Litros, de 20.533,31 para 15 mil e 405 Kz.

Já o saco de leite em pó de 50 kg saiu de 155 mil e 475 para 139 mil 939 Kz. Na PASFIC o preço do Açúcar Cristal reduziu de 24 mil para 22 mil 900 Kz, enquanto na STAR ONE a Caixa de Coxa de Frango está no valor de 10 mil Kz.

Segundo o inspector superior da ANIESA, Heleno Antunes, a equipa está a desenvolver várias acções inspectivas e fiscalizadoras aos 15 maiores importadores de produtos da Cesta Básica para perceber a forma como é calculado o preço destes mesmos produtos.

Reportou à ANGOP que os inspectores, organizados em grupos multissectoriais, actuaram em três empresas identificadas, as quais recomendou a pautarem por comportamento ético em conformidade com a Lei.