ANIESA detecta 607 infracções em quinze dias

No seu balanço, referente a este período, essa entidade refere que das 607 infracções, 443 foram registadas na província de Luanda, com maior realce no município do Kilamba Kiaxi, com 153, tendo as restantes 53 ocorridos na província de Malanje.

A detenção das infracções resultou das inspecções realizadas pela ANIESA em 207 estabelecimentos, 123 dos quais no sector do Comércio, 37 no ramo do ambiente, 29 na área do Turismo e 11 no domínio da Indústria.

Segundo o balanço a que a Angop teve acesso, durante o período em referência, aconteceram 07 (Sete) suspensões temporárias, 15 (Quinze) apreensões e 07 (Sete) inutilizações de produtos diversos, nas províncias de Luanda, Huíla e Malanje.

Deste modo, foi efectuada uma apreensão e instituído fiel depositário de 23 sacos de milho de pipoca de marca Popcorn, ao Gerente do estabelecimento “Camuandi Francis Comércio e Serviços, Lda”, por apresentar produtos avaliados em 271.400,00 (Duzentos e setenta e um mil e quatrocentos kwanzas) sem condições para consumo humano.

Foi suspensa, igualmente, as organizações Criochan, Lda, na Zona Industrial do Sequele - via Expressa, por produzir Sumos de marca Regal de 200ml em péssimas condições de higiene e com matérias-primas sem rótulo e sem documento de aquisição, entre outras infracções graves.

Para manter o controlo do sector comercial, a ANIESA continua com o programa nacional de expansão da sua actividade, tendo levado, a alguns órgãos locais, a estratégia de articulação do exercício da actividade inspectiva, com o objectivo de aprimorar as questões metodológicas e autorizar o reinício das actividades inspectivas a nível local.

De acordo com a nota em causa, ultimamente, essa organização inspectiva passou a contar efectivamente com a presença do Ministério Público (PGR) nas suas deslocações, por formas a dar maior celeridade na tramitação dos processos.