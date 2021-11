ANIESA apresenta estratégia para inspecção económica

A estratégia para a inspecção económica e alimentar local foi apresentada esta terça-feira, na cidade do Uíge, pelo inspector-geral adjunto da Autoridade Nacional de Inspecção Económica e Segurança Alimentar (ANIESA), Cristiano Francisco.

O documento delimita competências, mecanismos para coordenação institucional, orientação estrutural dos serviços locais, assim como os de natureza operacional.

Falando na abertura do encontro, Cristiano Francisco considerou a estratégia da actividade inspectiva como um documento metodológico que vai melhorar o exercício da actividade económica, assim como garantir a segurança alimentar nessa região do País.

Por sua vez, a vice-governadora para o sector Político, Económico e Social do Uíge, Maria Fernando Cavungo, considerou a actividade de inspecção e fiscalização como um instrumento eficaz para o controlo, acompanhamento e supervisão da actividade económica.

Com a aproximação da quadra festiva, Maria Cavungo pediu à ANIESA para ter maior vigilância e fiscalização na actividade económica, uma medida que visa evitar a especulação de preços de vários produtos.

Durante a apresentação da estratégia, um encontro que juntou membros do Governo da Província, administradores municipais, secretários das administrações municipais, inspectores locais, efectivos do Serviço de Investigação Criminal (SIC), foi empossado e apresentado o representante da ANIESA no Uíge, Joaquim Gimbi.